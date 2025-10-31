Exposición de Botero en Azerbaiyán tendrá 10 obras que jamás se habían exhibido públicamente
Estas obras inéditas fueron “olvidadas” por maestro Fernando Botero, según su hija, Lina Botero.
Exposición de Botero en Azerbaiyán tendrá 10 obras que jamás se habían exhibido públicamente
07:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Obra de Fernando Botero y el Centro Heydar Aliyev. Fotos: (Photo by Mario Wurzburger/Getty Images) / Getty Images
Lina Botero, hija del maestro pintor y artista Fernando Botero, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la exposición de obras de su padre en el Centro Heydar Aliyev de Bakú, capital de Azerbaiyán.
Esta es la primera vez que una exposición de Botero es llevada hasta Azerbaiyán, “eso demuestra la universalidad de las obras de mi papá”.
La exposición está compuesta por obras que son fundamentales y que trabajó el maestro Botero a lo largo de su vida.
“Hay obras que anclan la exposición, pero en esta hemos incluido 10 obras que jamás se habían exhibido públicamente. Entonces, hemos encontrado obras extraordinarias olvidadas y enrolladas que él había olvidado”, indicó.
¿Por qué Botero olvidó esas obras?
La hija del artista contó que Botero dejaba las obras en un rincón de su estudio porque “pensaba que había que dejar pasar un tiempo para volver a mirarlos con ojos críticos”. Sin embargo, muchas veces olvidaba que estaban ahí.
“Son joyas que no se han exhibido”, aseguró.
¿Quién los contactó desde Bakú?
“Uno de los curadores más importantes nos contactó hace año y medio, pidiendo que hiciéramos esa exposición porque toma muchísimo tiempo. Siendo Azerbaiyán la puerta entre Europa y Asia, es la primera exposición que haremos en los próximos 12 meses”, afirmó.
Escucha la entrevista completa aquí:
Exposición de Botero en Azerbaiyán tendrá 10 obras que jamás se habían exhibido públicamente
07:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles