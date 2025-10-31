Importante empresa en Santander donó $385 millones a Vamos Pa’Lante
La donación anónima permitirá que jóvenes colombianos continúen su formación académica en las principales universidades del país.
Importante empresa en Santander donó $385 millones a Vamos Pa’Lante
03:57
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imágenes de referencia. Fotos: Getty Images
Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para anunciar una importante donación para Vamos Pa’Lante, una campaña que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas del país.
Montoya mencionó que la importante donación de 385 millones de pesos la hace una compañía de forma anónima, aunque dio algunas pistas.
- Le puede interesar: Esta es la historia de Azul Manzano, uno de los beneficiarios de Vamos Pa’ Lante
“Es una compañía muy querida en Santander y lo importante es la intención y las ganas de ayudar a la educación”, indicó.
Importante empresa en Santander donó $385 millones a Vamos Pa’Lante
03:57
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.
- Cajeros Automáticos Red Aval
Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles