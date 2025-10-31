Los detalles de la pelea entre el jefe de Despacho de Presidencia y directora del Dapre

La W conoció los detalles de la pelea que se desató entre Raúl Moreno, jefe de Despacho de la Presidencia de la República y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre).

Según la información que pudo confirmar este medio, existe un cortocircuito entre Moreno y Rodríguez que se intensificó por cuenta de una pelea ocurrida antes de que iniciara el viaje del presidente Gustavo Petro a Medio Oriente.

Fuentes en Casa de Nariño han confirmado que, en pleno viaje, le retiraron a Moreno todas sus responsabilidades.

Además, W Radio pudo establecer que Rodríguez, actual directora del Dapre y gerente del Fondo Adaptación encargada, también quedará a cargo de todo lo que gira en torno a la jefatura de Despacho presidencial.

De acuerdo con fuentes de La W en Casa de Nariño, en días pasados la directora del Dapre recriminó a Moreno por no estar siguiendo sus directrices respecto a asuntos diversos relacionados con el presidente Gustavo Petro a pesar de que su llegada al cargo de jefe de gabinete se lo debía a ella.

