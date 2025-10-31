El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Medicamento le ha salvado la vida a niños con leucemia: ¿de qué se trata?

Un nuevo medicamento fabricado en un hospital público de Madrid que le ha salvado la vida a niños con leucemia linfoblástica aguda tipo B (LLA-B) refractaria o en recaída que ya habían sido tratados previamente sin éxito con diferentes estrategias, le está dando la vuelta al mundo.

El doctor Antonio Pérez Martínez, director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil del Hospital La Paz de Madrid, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de este.

“Este tratamiento va dirigido solamente para los pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda tipo B (LLA-B) que expresa dos marcadores”, dijo.

Además, detalló que para este tipo de pacientes estos enfermos el tratamiento convencional tienen índices de curación muy elevados, sin embargo, hay un porcentaje que no responden".

Según explicó, la terapia consiste en aplicar una doble diana, la diana CD19 y la CD22 para que la leucemia sea atacada.

¿Cómo pueden hacer parte del programa?

“Los ensayos clínicos en pediatría son muy importantes, es un derecho”, apuntó afirmando que este tipo de ensayos es complejo y costoso.

Sin embargo, afirma que es este el elemento fundamental, el motor de la innovación que permite diseñar hoy los medicamentos del mañana.