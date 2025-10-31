No hubo ingreso de fuerza pública al campus: gobernador Eduardo Verano por protestas en Uniatlántico

Por las recientes jornadas de protestas y el paro indefinido que cumplen varias facultades en la Universidad del Atlántico contra la designación de Leyton Barrios, exconcejal de Barranquilla y secretario de Educación del Departamento como rector de la institución, voceros estudiantiles y autoridades se refirieron a la situación que ha generado bloqueos de vías y hechos vandálicos.

En conversación con WRadio, el líder estudiantil Juan Maza aseguró que, desde el anuncio de elección de Barrios al cargo, las facultades comenzaron a convocar asambleas ante los crecientes cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos.

“¿Qué se evidenció rápidamente? Rechazo total a Leyton Barrios porque no lo quieren como rector e inmediatamente se empezaron a promover y proponer paro indefinido en cada una de las facultades”, dijo.

Asimismo, explicó que, los hechos ocurridos este 30 de octubre, que incluyeron el bloqueo en la Vía al Mar, que comunica a Barranquilla y Cartagena, se realizaron en el marco de una toma, que se definió tras una asamblea estamentaria.

“El día de ayer paro indefinido en asamblea estamentaria, que terminó en una toma, por ejemplo, de la carrera 46, y a su vez una represión muy fuerte”, señaló.

En sus declaraciones, el líder estudiantil también se refirió a los actos de represión de la Fuerza Pública, señalando que los mismos fueron autorizados por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

“Fue promovida y autorizada por el mismo gobernador quien en sus redes sociales salió diciendo que había que mantener la calle y la vía pública sin bloqueos desconociendo este sentir del movimiento estudiantil en un rechazo rotundo y total de Leyton Barrios”, afirmó.

A su turno, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano respondió, asegurando que, la protesta es “respetable desde todo punto de vista” y defendió la decisión del Consejo Superior de la universidad, al designar a Barrios para el cargo.

“Yo creo que es respetable desde todo punto de vista, toda manifestación que se haga pública, que se haga en la calle porque yo creo que eso está constitucionalmente, es un derecho que tienen todos los colombianos. En cuanto al motivo, realmente lo que hubo por parte del Consejo Superior fue un análisis en lo que se llaman los comités de credenciales, un cumplimiento de los requerimientos y de todos los requisitos y eso fue lo que se estableció”, afirmó.

Sobre las recusaciones, mencionó que fueron resueltas y que, después de los análisis de los equipos jurídicos de la gobernación y del alma mater, se realizó la designación.

“Una vez que se acometió todo y se resolvieron todas estas recusaciones y se tuvo también las tutelas y también se tuvo todo lo que corresponde a los análisis jurídicos de nuestros equipos jurídicos, tanto de la universidad como de la gobernación, se procedió al nombramiento del doctor Leyton”, mencionó.

El mandatario también se refirió a los señalamientos sobre el supuesto ingreso de la Fuerza Pública al campus universitario y negó que completamente que los uniformados hicieran presencia al interior de las instalaciones.

“No hemos autorizado y no hubo ingreso de la fuerza pública al campo universitario Todo ocurrió en la calle, en la parte de afuera de la universidad”, concluyó.