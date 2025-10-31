Nuevos problemas del avión presidencial: diez empresas se negaron a atenderlo en Arabia Saudita

Julio Sánchez Cristo, director de La W, confirmó que el avión 001 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en el que se moviliza el presidente Gustavo Petro, nuevamente tuvo problemas.

Esta vez, el incidente ocurrió saliendo de Riyadh en Arabia Saudita hacia El Cairo en Egipto.

En esta ocasión, diez empresas se negaron a prestar la asistencia al avión presidencial en Arabia Saudita y, aunque eventualmente se solucionó el problema y el presidente podrá estar en Egipto, nuevamente tuvo que intervenir el Alto Gobierno.

No le quisieron suministrar combustible al avión presidencial

Este hecho ocurrió después de que el pasado 29 de octubre W Radio revelara que las compañías que operan en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, se hubieran negado abastecer de combustible el avión en el que viajó el presidente Petro a Arabia Saudí.

Según trascendió en ese momento, esto se debió a que el mandatario fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como ‘Lista Clinton’. Esto implica el bloqueo de sus activos en Estados Unidos y la prohibición de transacciones con ellos.

Más adelante, trascendió que algunas de las empresas que prestan este servicio tienen capital de origen estadounidense y desistieron de suministrar el combustibles al avión presidencial colombiano por temor a “incurrir en graves violaciones de las regulaciones de la OFAC”.

Petro denunció “humillación” por parte de empresa de Estados Unidos

Tras conocerse este suceso en Madrid, el presidente Gustavo Petro respondió que “la humillación no la impusieron en el aeropuerto de Madrid”.

Petro precisó que la decisión fue tomada por la empresa norteamericana contratada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para proveer el combustible fuera del país.

“Menos mal me pone la empresa gringa esta humillación, porque se romperá el contrato con ella”, aseguró el jefe de Estado, quien añadió que el incidente no ocurrió en Madrid, sino en Cabo Verde, África.

Finalmente, el mandatario afirmó que este tipo de acciones son parte de una persecución política en su contra: “El mundo sabe que me persigue Donald Trump porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe, no porque llevaba cocaína o porque tenía sobrina y cuñada mafiosa, o tío, o porque estaba en el cartel de Pablo Escobar con papá de amigo de los Ochoa y cosas de esas”.

Fuentes de la Embajada confirmaron a La W que finalmente tuvieron que pagar la gasolina con efectivo.

