Padre de María José Ardila, joven que murió tras reto de beber licor, denuncia negligencia del bar

Andrés Ardila, padre de María José Ardila, una joven de 23 años que fue diagnosticada con muerte cerebral tras participar en un reto de consumo de licor dentro de una discoteca en Cali, conversó con La W, donde anunció que, tras lo sucedido, la familia decidió desconectarla porque “no había nada que hacer”.

“Cuando a ella le pasa el suceso en el bar no había ambulancia, paramédico, no había nadie que le pudiera ayudar, alguien que le practicara primeros auxilios. Salieron a coger un taxi, los taxistas no paraban pensando que iban alicoradas. Tuvieron que llamar a un amigo de ellos para que los llevara a la clínica”, afirmó.

Mencionó que en total fueron 25 minutos en que María José Ardila estuvo sin recibir oxígeno en el cerebro.

“Ella se desmayó en un momento del reto. Estando desmaya, se vomita broncoaspira y llega a la clínica sin signos vitales. Cuando llegué a la clínica, la vi morir tres veces, veo cómo los médicos luchan por salvar su vida. Luego de un tiempo, la pasan a la UCI y ella trata de luchar, pero la falta de oxígeno en el cerebro hace que la niña tenga muerte cerebral. Ayer a las 4:00 de la tarde tomamos la decisión de desconectarla porque no había nada que hacer”, indicó.

¿Quién era María José Ardila?

Una joven de 23 años, con un bebé de 10 meses. Era estudiante de ingeniería agroindustrial en la Universidad Buenaventura de Cali. Según su padre, era “una gran persona” que trabajó con él hasta que tuvo a su hijo.

Reto de consumo de licor

El padre de la joven aseguró que el reto era promovido por la discoteca y entregaba un premio de 1.5 millones a quien lo consiguiera.

“Nadie se lo ha ganado y nadie lo hará. Es una cosa impresionante, un sinfín de tragos: shots, cerveza, aguardiente”, comentó.

Asimismo, señaló que la muerte de su hija se hubiera podido evitar si el bar hubiera tenido un paramédico. “Es una negligencia total por parte de la discoteca”.

¿Qué dice la discoteca tras la muerte de María José Ardila?

“Nada. No se han comunicado con la familia, han tenido cero empatía con la familia. Extrañados que una discoteca de tan alto prestigio no hubiera tenido compasión con la niña, al menos para haberla llevado hasta la clínica”, sostuvo.

Además, el papá de la menor informó que, a pesar de lo sucedido con su hija, el establecimiento subió el premio de 1.5 millones a 2 millones de pesos.

Posteriormente, se conoció un comunicado en las presuntas nuevas redes sociales del establecimiento. Allí lamentan la muerte de María José Ardila.

“Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”, escribieron.

¿En qué consiste el reto?

El reto de consumo de alcohol que le cobró la vida a María José Ardila consiste en tomar:

1 ‘Cucaracho doble’ en 5 segundos: coctel fuerte

3 shots en 5 segundos

1 cerveza sin parar

3 shots sin las manos

13 segundos de aguardiente sin regar nada

8 shots diferentes con pitillo

