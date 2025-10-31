Foto de archivo del príncipe Andrés durante la la ceremonia de coronación de Carlos como rey del Reino Unido el 6 de mayo de 2023. EFE/ANDY RAIN

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué consecuencias tiene para el príncipe Andrés el despojo de sus títulos reales?

Richard Fitzwilliams, consultor y experto en familia real británica, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la controversia del príncipe Andrés, quien perdió su título de príncipe, honores y su mansión.

Al quitarle todos los honores que recibió a lo largo de su vida será conocido como Andrés Mountbatten Windsor.

Respecto a esto, Richard Fitzwilliams aseguró que ahora aunque no se sabe muy bien qué pasará con Andrés, se conoció que va a dejar su residencia actual y se irá a una residencia privada dejando sus títulos reales.

“Está por verse qué hará el príncipe Andrés”, dijo.

Asimismo, reveló que las actividades de la realeza británica se están viendo empañadas por todos estos escándalos.

“Estos hechos han traído varios problemas a la realeza británica, que es un símbolo de unidad nacional", aseguró.

Incluso, el consultor dijo que seguramente vienen más escándalos.

Por otro lado, criticó la manera en la que el príncipe Andrés ha manejado estos escándalos. “Los ha manejado de manera negativa, ni siquiera ha mostrado ninguna empatía por las víctimas”.

“Se ve reflejado en la popularidad que tiene en el público que es del 4%”, detalló.

Además, dijo que Sarah Ferguson también tiene muchos escándalos que tampoco ayudan a la imagen de lo que era el príncipe. “Esto suma a la mala opinión que hay sobre ellos, a pesar de que sirvió en la Armada durante 20 años, su imagen tomó otro rumbo y no mostrar la empatía con las víctimas, todo eso le perjudicó”.

¿El retiro del título al príncipe Andrés estaría confirmando los delitos en el caso Epstein?

De acuerdo con Fitzwilliams, aunque Andrés niega los cargos en su contra, con estas últimas acciones le estarían dando cierta credibilidad a las versiones del caso Epstein por parte de Virginia Giuffre, quien lo acusa de tres abusos.

Y es que en una parte del comunicado emitido por la casa real se lee que siempre estarán del lado de las víctimas, lo que daría a entender que le creen a las víctimas y no a Andrés.

“El príncipe ha manejado esto de manera bastante torpe y ha inflamado el debate”, concluyó.