Debate: ¿es oportuno el proyecto que prohíbe que familiares de alcaldes o gobernadores aspiren al Congreso?

Debate: ¿es oportuno el proyecto que prohíbe qu familiares de alcaldes o gobernadores aspiren al Congreso?

Recientemente, la Comisión Primera del Senado aprobó un proyecto de Ley que prohibiría que los familiares cercanos de gobernadores o alcaldes cercanos puedan aspirar al Senado o a la Cámara de Representantes.

Es por eso por lo que, Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal y el precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa, debatieron la viabilidad de este proyecto de ley.

“El Ejecutivo se está apoderando del Legislativo”: Alejandro Chacón

El senador Chacón aseguró que la iniciativa busca frenar el desbalance entre las ramas del poder público: “Hoy vemos cómo el Ejecutivo rompe con el equilibrio y se apodera del Legislativo usando el poder de la contratación pública. Para nadie es un secreto que varios candidatos al Senado están poniendo familiares en cargos y violando la ley".

Chacón señaló que este fenómeno se ha incrementado: “Antes pasaba con uno o dos casos, ahora ocurre en casi todos los departamentos: Pereira, Santander, Antioquia, Córdoba. El Congreso debe actuar”.

El senador también recordó que la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han advertido sobre el desbalance administrativo que esto genera.

“Es un proyecto injusto e ineficaz”: Héctor Olimpo Espinosa

Por su parte, Espinosa consideró que el proyecto: “Es inconveniente, porque hay hermanos que no se llevan bien, que militan en partidos distintos o que tienen liderazgos autónomos. Que un hermano le quite los derechos a otro es injusto”, afirmó.

Además, cuestionó su efectividad: “Si un mandatario quiere manipular los recursos públicos, lo hará a través de cualquier persona de su equipo. Este proyecto no resuelve el problema”.

El precandidato calificó la propuesta como “a destiempo, injusta y sin soluciones reales”.

Escuche la entrevista completa: