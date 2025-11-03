El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Degradación de los suelos y disminución de cultivos, el problema que buscan combatir desde la FAO

Andrea Cattaneo, economista senior de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dialogó con La W sobre la disminución en el rendimiento de los cultivos por la degradación de los suelos en diferentes lugares del planeta.

Mencionó que la degradación de la tierra y los cultivos es diversa y sus causas también, pero señaló que el problema está principalmente en los lugares donde hay gran concentración de personas.

“Las zonas en las que hay más problemas son en las que hay población intensa. No hay puntos críticos en Sudamérica, pero allí se ve más el abandono de las tierras”, indicó.

De la misma manera, mencionó que otro problema para los suelos y producción radica en el uso de los pesticidas, por eso planteó que se deben buscar alternativas que no afecten tanto la tierra.

¿Es posible revertir la degradación de tierras?

“La degradación de tierras es un espectro, pero para recuperarlas es costoso. En los países donde la degradación es por erosión, pueden activar mecanismos con incentivos”, aseguró.