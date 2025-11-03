Desaparición de extranjero en cerros orientales de Bogotá: se adelanta amplio operativo de búsqueda
Se trata de un ciudadano de la India y con nacionalidad estadounidense que está perdido desde el sábado 1 de noviembre.
Desaparición de extranjero en Monserrate, Bogotá: autoridades adelantan operativo de búsqueda
Cerros orientales de Bogotá. Foto: EFE/ Carlos Ortega
Bogotá
Con drones, perros y 101 rescatistas, las autoridades de Bogotá realizan labores de búsqueda de Tenzing Namgil, de 48 años, ciudadano indio con nacionalidad estadounidense.
Por eso, La W conversó con Ciprián Bohórquez, oficial de inspector de Bomberos de Bogotá, quien entregó detalles de la operación de rescate.
“Hemos desplegado equipos de drones, de caninos y de terreno para encontrar al señor que se encuentra desaparecido”, afirmó
Asimismo, mencionó que Namgil se perdió el sábado 1 de noviembre mientras realizaba senderismo en los cerros orientales de Bogotá, una de sus pasiones.
Escuche la entrevista completa aquí:
