Desaparición de extranjero en cerros orientales de Bogotá: se adelanta amplio operativo de búsqueda

Se trata de un ciudadano de la India y con nacionalidad estadounidense que está perdido desde el sábado 1 de noviembre.

Cerros orientales de Bogotá. Foto: EFE/ Carlos Ortega

Con drones, perros y 101 rescatistas, las autoridades de Bogotá realizan labores de búsqueda de Tenzing Namgil, de 48 años, ciudadano indio con nacionalidad estadounidense.

Por eso, La W conversó con Ciprián Bohórquez, oficial de inspector de Bomberos de Bogotá, quien entregó detalles de la operación de rescate.

“Hemos desplegado equipos de drones, de caninos y de terreno para encontrar al señor que se encuentra desaparecido”, afirmó

Asimismo, mencionó que Namgil se perdió el sábado 1 de noviembre mientras realizaba senderismo en los cerros orientales de Bogotá, una de sus pasiones.

Escuche la entrevista completa aquí:

