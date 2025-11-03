“Es evidente que él estaba buscando evitar problemas”: tío de Jaime Esteban Moreno

Alfonso Jaramillo, tío de Jaime Esteban Jaramillo, pasó por los micrófonos de La W para hablar de la muerte de su sobrino luego de recibir una golpiza en las calles de Bogotá.

“No sabemos mucho más de lo que ya ha sido difundido en medios”.

¿Cómo era Jaime Esteban Moreno?

“Un ser humano tranquilo, buen amigo, nieto, hijo, colaborador, siempre ofreciéndose a ayudar. Estaba en su último ciclo de la universidad. Era hincha de Santa Fe“, comentó.

¿Cuál fue el motivo de las agresiones a Jaime Esteban Moreno?

La familia de Jaime Esteban Moreno conoció que hubo una primera riña en el Oxxo que queda cerca al lugar en el que se realizaba la fiesta. Relató que, como se ve en las imágenes de redes, él y su amigo salieron sobre la carrera 64 hasta la carrera 15 y los agresores van corriendo a golpearlo.

“Es evidente que Jaime estaba buscando evitar problemas, se alejó de ese grupo de muchachos, es mi suposición”, sostuvo.

“Ellos (los agresores) los alcanzan, le propinan la paliza y él queda botado en el piso. El amigo trata de separarlos y cae Jaime Esteban. Juan David (amigo) se comunica con el 123”, añadió.

¿Qué viene en el caso de Jaime Esteban Moreno?

Según mencionó, ya se cumplieron las 36 horas de plazo para la audiencia de legalización de captura. Por esto, sigue la imputación de cargos.

Jaramillo recordó que fueron cuatro los agresores, aunque solo tres fueron capturados, pues uno de ellos escapó del lugar y es buscado por las autoridades.

“El muchacho (Juan Carlos Suárez) es el único capturado porque las muchachas quedaron libres”, indicó.

¿Quién es Juan Carlos Suárez?

El familiar de Jaime Esteban Moreno aseguró que no conocían a ninguno de los cuatro agresores. Incluso, señaló que el círculo de amigos del estudiante solo distinguía a Suárez, pero a ninguno de los otros tres.

“Juan Carlos Suárez es una persona de la universidad, no era amigo de Jaime ni conocidos, era de otra carrera diferente”, dijo.

