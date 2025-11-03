El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Hay retrasos de hasta seis meses en salarios”: MinTrabajo sobre el Deportivo Pereira

Este lunes, 3 de noviembre, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, pasó por los micrófonos de la W Radio y dio detalles del caso del Deportivo Pereira, la muerte de un operario en el aeropuerto El Dorado y de su opinión de la reunión entre Álvaro Uribe y César Gaviria.

¿Qué sucede en el Deportivo Pereira?

Sanguino confirmó que el Ministerio de Trabajo ha recibido denuncias por parte de trabajadores y futbolistas del club, y que tras realizar inspecciones se comprobó que existen “graves y constantes incumplimientos” en materia laboral.

“Hemos encontrado retrasos de hasta seis meses en el pago de salarios, demoras en las primas de servicios y en los recargos por dominicales y festivos”, comentó.

Por esta razón, el Ministerio emitió una medida cautelar con la que suspendió el funcionamiento del club.

“La suspensión será de 10 días hábiles, tiempo en el que el Pereira deberá cumplir con las normas laborales. Esto no significa que el Ministerio se inhiba de continuar las revisiones, que podrían derivar en sanciones más fuertes (...) no puede pasar impune”, advirtió.

Accidente en el aeropuerto El Dorado

Sanguino también se refirió al accidente ocurrido el pasado 20 de octubre en el aeropuerto El Dorado, en el que falleció un operario que realizaba labores para una empresa de servicios logísticos contratada por Avianca.

“Desde ese momento iniciamos una inspección en la plataforma del aeropuerto. En lo que va del año 2025, el Ministerio ha abierto 53 expedientes contra empresas del sector aéreo e incluso se han impuesto sanciones”, señaló el jefe de cartera del Trabajo.

Reunión entre Álvaro Uribe y César Gaviria

Finalmente, el ministro se pronunció sobre el encuentro entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria.

“Estamos expresando una opinión en respuesta al tipo de narrativa y discurso que suelen ser contrarios al Gobierno Petro. Tenemos derecho a opinar sobre estos temas, sobre todo cuando buscan mantener agendas de exclusión y violencia que queremos superar”, afirmó Sanguino.

Escuche la entrevista completa: