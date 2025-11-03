“Lo veo con muy buenos ojos”: Clara López sobre candidatura presidencial de Iván Cepeda
Iván Cepeda y Clara López. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Prensa Senado)
La precandidata presidencial Clara López, quien espera medirse en la consulta del Frente Amplio de cara a las elecciones del 2026, aseguró que ve con buenos ojos la candidatura de Iván Cepeda, a quien el líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, ve como el representante de la izquierda en Colombia.
“La veo con muy buenos ojos. Vamos a plantear ideas y buscar ideas. El progresismo no va a dar marcha atrás, vamos a ganar las elecciones”, afirmó.
Sobre la unión de la derecha colombiana que pide Vargas Lleras en su columna, López expresó que ella no convoca a la gente a unirse en contra de ese sector político del país.
“Lo primero que debo decir es que no convoco al sector progresista a unirse contra la derecha, como lo hace Vargas Lleras en contra de la izquierda. Llamamos a unir al país. Debemos buscar mínimos comunes denominadores. Estamos divididos en dos y no podemos avanzar”, afirmó.
De esta forma, expresó que lo que buscan desde el progresismo es un debate político real.
“Dejemos que la ciudadanía escoja, no en función de odio o insultos, sino lo que requiere Colombia. Eso es lo que planteamos desde el progresismo y mi candidatura”, sostuvo.
Escuche la entrevista completa con Clara López aquí:
