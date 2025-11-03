Luis Colmenares habló de caso Jaime Esteban Moreno: “No es posible que la misma situación se repita”
El padre de Luis Andrés Colmenares reconoció que han orientado a la familia de Jaime Esteban Moreno y les hicieron algunas recomendaciones sobre el caso: “que no se dejen engañar”.
Luis Andrés Colmenares y muerte de Jaime Esteban Moreno. Fotos: Colprensa / captura de pantalla video W Radio
Luis Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, el joven que murió en la noche de Halloween en el 2010, conversó con La W acerca del caso de Jaime Esteban Moreno, joven estudiante de la Universidad de Los Andes, en Bogotá.
“Esta es una de las cosas que no se deben repetir. Me acosté, revisé las redes sociales y me enteré de la situación (…). Se me revuelve nuevamente eso al ir conociendo detalles de lo que pasó. Una tragedia terrible con para la familia”, afirmó.
Reveló que uno de los familiares del joven Esteban Moreno lo contactó y él le dijo que se comunicara son su familia, quienes los han estado asesorando por la similitud del caso.
“Algún familiar del joven me estaba tratando de contactar porque quería que le colaboráramos para orientarlos, no sabían qué hacer ni para dónde coger”, dijo.
Colmenares también le dio algunos consejos a la familia de Jaime Esteban Moreno para que tengan precauciones con personas que quieran sacar provecho de su dolor, pero también sobre cómo sobrellevar la pérdida de su ser querido.
“Que no se vayan a dejar engañar de personas que dicen que vieron cosas. Siempre buscan la manera de aprovechar los dolores ajenos”, sostuvo.
“Cuando vuelvan esta tarde y mañana cuando todo vuelva a su estado natural y sean conscientes de que ya no lo volverán a encontrar, uno quisiera que la tierra se abriera. Es una situación bastante difícil de superar, hay que tratar de sobrellevar la situación. Que los temas judiciales dejárselos a los abogados”, añadió.
Así las cosas, expresó que el caso de su hijo, Luis Andrés Colmenares, lo llevó a entender que los hijos son de las mamás. “Una cosa es el que está afuera y otra el que vive la tragedia”.
Coincidencias en el caso Colmenares y el de Jaime Esteban Moreno
Colmenares aseguró que tenían la misma edad, la mista actividad, la misma forma de ser, dos personas sobresalientes, apreciados por sus compañeros.
“A medida que he ido conociendo detalles, me lleva a que no es posible que una misma situación se vuelva a repetir”, dijo.
Escuche la entrevista completa con Luis Andrés Colmenares aquí:
