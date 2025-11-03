“Maduro habla mucha paja”: exembajador de EE.UU. sobre ayuda de Rusia a Venezuela

Nicolás Maduro aseguró que Rusia y Venezuela están, “en la práctica, más unidos que nunca”. Foto: EFE.

James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, pasó por los micrófonos de La W Radio y se refirió a la posibilidad de que Nicolás Maduro solicite ayuda militar a Vladímir Putin, así como a los riesgos que esto podría representar para Estados Unidos.

¿Hay realmente un acuerdo entre Rusia y Venezuela?

Story afirmó que, aunque hay cooperación,“les han vendido aviones, cobre o armas, y han ayudado con equipamiento en Venezuela”, es “muy poco probable” que Rusia envíe soldados, buques o aviones para intervenir directamente.

“Maduro siempre está hablando de sus amigos, pero él tiene aliados mientras tenga dinero, no es cierto que tenga un aliado que corra para ayudarlo. Es claro que está pidiendo ayuda de los rusos, pero con el conflicto con Ucrania, es poco probable que los ayude. Habla mucha paja”, aseguró.

Posibles acciones de Estados Unidos

Sobre las medidas que podría tomar la Administración de Donald Trump, Story planteó opciones concretas desde su perspectiva: “El presidente Trump actuará en menos de 30 días. Una posibilidad sería atacar una pista clandestina de narcotráfico en Venezuela; otra sería ir contra un líder del crimen organizado, como Diosdado Cabello, que está involucrado al 100%”.

No obstante, James Story añadió que una acción de ese tipo tendría la intención estratégica de “dar espacio a que los otros salgan de Venezuela y se abra un proceso de liberación”.

Escuche le entrevista completa:

