“No se puede estimar cuanto tardará”: portavoz del CICR sobre recuperación de cuerpos en Gaza

Sarah Davies, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, habló en La W Radio sobre la entrega de cadáveres a Israel por parte de Hamás y la labor que realiza la organización.

¿Cuánto tardaría encontrar los cuerpos faltantes?

Davies explicó que la Cruz Roja no puede estimar cuánto tardará la recuperación de los cuerpos faltantes debido a la magnitud del conflicto.

“No es el deber de la Cruz Roja hacer especulaciones, pero de acuerdo con la situación actual, es muy difícil encontrar los cuerpos. Es responsabilidad de las partes involucradas hacerlo”, afirmó.

¿Cuál es el rol del CICR en el proceso de recuperación de cadáveres?

La portavoz aclaró que la institución actúa únicamente como observadora neutral y no participa directamente en las labores de excavación.

“No participamos en el rescate de cuerpos. Es posible que brindemos consejos técnicos o recomendaciones, pero no nos involucramos en el proceso operativo”, puntualizó.

¿Confían en que Hamás cumpla el acuerdo?

Davies sostuvo que la Cruz Roja no se pronuncia en contra de las acciones de Hamás, sino que ha ofrecido sugerencias cuando ciertas conductas hechas, ponen en riesgo el alto al fuego.

“Nuestra labor es humanitaria y neutral. Lo que buscamos es que el acuerdo se cumpla”, concluyó.

