¡Nuevo avance en la ciencia! Chip retiniano ayuda a personas con problemas de visión: así funciona

El doctor Daniel Palanker, físico de la Universidad de Stanford, conversó con La W acerca de la creación del chip retiniano, un avance histórico para personas con degeneración macular que les devuelve en gran medida la vista.

“Funciona como un panel de energía solar. Hay capas que se pierden y eso se puede reemplazar con una forma de electricidad para que regrese la vista. Es algo muy nuevo”, dijo.

Según comentó, este chip es ideal para las personas que pierden la capacidad de reconocer rostros y más complicaciones con temas de visión porque les ayuda recobrar la vista.

Aseguró que, por ahora, no han tenido efectos secundarios en las personas que ya lo usan.

Comercialización del chip a nivel mundial

Señaló que para que el chip pueda ser usado por más personas se tendrá que esperar a la segunda generación.

“Hay que arreglar las micras que usan los lentes. Ahora están en micras y la segunda generación mejorará esto, es cinco veces más potente”, indicó.

“Esta versión del implante será aprobada en Europa y estará disponible en el mercado. La Segunda generación podrá ayudar a millones de personas a hacer cosas del día a día”, agregó.

Escuche la entrevista completa aquí: