Enrique Gómez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, habló en La W Radio sobre el magnicidio de su tío, ocurrido hace treinta años, y criticó la falta de avances en la justicia colombiana para esclarecer el caso.

El legado político de Álvaro Gómez

Gómez afirmó que su tío tuvo una trayectoria intachable a lo largo de 55 años en la vida política del país.

“Fue un líder enfocado en las ideas y en las propuestas, muchas de las cuales quedaron reflejadas en la Constitución del 91. Su gran marca fue el acuerdo sobre lo fundamental, que sigue siendo un referente político universal”, aseguró.

Treinta años después no hay justicia

El abogado aseguró que el caso continúa sin resolverse. “En cada aniversario resaltamos las facetas de Álvaro como periodista, filósofo e historiador, pero no podemos dejar pasar la impunidad en un crimen que fue declarado de lesa humanidad”, afirmó.

Críticas a la Fiscalía y a la JEP

Gómez cuestionó el manejo del caso por parte de la justicia: “El régimen tiene controlado al país. La misma Fiscalía ha promovido falsas hipótesis, todas desvirtuadas por el Tribunal de Bogotá”.

Recordó que existía una hipótesis que señalaba al cartel del norte del Valle y a altos funcionarios del gobierno de Ernesto Samper, pero que esa hipótesis se perdió cuando el caso pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“La autoincriminación de las FARC es falsa”

Finalmente, calificó de “totalmente falsa” la versión de las FARC sobre su autoría en el crimen: “Con esa autoincriminación se han perdido cinco años de investigación. Queremos que la justicia ordinaria continúe con el proceso y que haya verdad”.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause "Queremos que la justicia ordinaria continúe con el proceso": sobrino de Álvaro Gómez Hurtado 11:32

