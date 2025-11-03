Se exige que sean más amplias y representativas de todo el país: Clara López sobre ley de encuestas

La senadora del Pacto Histórico y precandidata presidencial Clara López conversó con La W a propósito de la nueva ley de encuestas que comenzó a regir desde el 1 de noviembre en Colombia. Aseguró que esa medida busca garantizar la rigurosidad y el carácter democrático de esas encuestas de cara a las elecciones del 2026.

“Es una ley que refleja un consenso muy amplio, reúne el consenso del Congreso y busca darle transparencia al proceso de las encuestas. A partir del 1 de noviembre se autorizó publicar encuestas con intención de voto”, mencionó.

Explicó que esta ley exige encuestas “mucho más amplias y representativas de todo el país, no solo ciudades capitales”.

Asimismo, indicó que las encuestas que se publiquen tendrán auditoría técnica de un Comité Técnico seleccionado de universidades con programas de altos estándares.

“Lo que hace el Comité Técnico es de carácter posterior. Que hoy no haya Comité, no significa que no se puedan publicar las encuestas”, aclaró.

Quejas de las encuestadoras: dicen que ley no fue socializada

López respondió a los cuestionamientos de las encuestadoras que se quedan porque las condiciones de impone la ley son prácticamente incumplibles.

“Toda preocupación es legítima. Incluso las firmas han presentado ocho demandas ante la Corte Constitucional. Es el miedo a lo nuevo. Claro que los estándares son altos, se requiere que se refleje la realidad del momento en el que se hace la encuesta”, sostuvo.

Finalmente, reconoció que con esta normativa se aumentan los costos para las encuestadoras, pero, en la medida de que se vayan publicando, “el rigor garantizará el espíritu democrático”.