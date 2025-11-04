Abelardo de la Espriella explicó por qué antes defendía a Gustavo Petro: “se torció”
El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que Petro hacía “buenos debates” en su etapa como senador.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Fotos: (Colprensa-Campaña De La Espriella) / (Cortesía: Presidencia)
Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de su campaña electoral en la que no le cerró la puerta a una posible unión con el Centro Democrático y la derecha colombiana para “derrotar al petrismo”.
De otro lado, al ser cuestionado por sus mensajes a favor de Gustavo Petro en años anteriores, explicó por qué defendía al mandatario de los colombianos.
“Petro hace unos años hacía unos buenos debates parlamentarios, luego se torció. Yo cambié mi posición sobre él, de quien nunca he sido amigo, porque era un tipo serio hace 13 años. Luego pasó lo de la Alcaldía. Esa es la democracia”, sostuvo.
