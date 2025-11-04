El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: Abelardo de La Espriella llenó el Movistar Arena, ¿cambió el tablero de la derecha?

Arranca la semana con jugadas políticas fuertes, campañas en movimiento y muchas fichas reacomodándose.

Empecemos por el evento que marcó la movida: el del candidato Abelardo de la Espriella. Lleno total en el Movistar Arena, más de 15.000 asistentes y una puesta en escena que parecía más un congreso de derecha global que un mitin político. Voces del movimiento libertario, figuras del sector evangélico y militares retirados tomaron el micrófono.

Entre los invitados estuvieron Miguel Polo Polo, la exfiscal Vivian Morales, el abogado Iván Cancino, y participaciones internacionales como la del escritor argentino Agustín Laje; también envió mensaje la congresista estadounidense María Elvira Salazar, con un tono de advertencia sobre las relaciones entre ambos países. Entre muchos candidatos han cuestionado, otros inventaron que no estaba lleno, lo cierto es que no le cabía una aguja y logró más de 11.000 conectados en redes sociales en el en vivo de X y más de 110.000 conectados en todas las plataformas.

Abelardo “rugió” con más de 15.000 almas, cogió vuelo, solo y orgánico. ¿Existirá alguien más que pueda en la derecha lograrlo?

¿La pregunta es por qué o quién tumbó la señal de YouTube de la transmisión?

Pasemos al tablero del Congreso:

En Cundinamarca, el tablero político se mueve.

Cambio Radical alista su renovación: Al Oído conocimos y confirmamos que el diputado Nicolás Gómez renunciará a la Asamblea para aspirar al Senado. Detrás de él, un grupo que se consolida con fuerza: Rolando González, desde el Concejo de Bogotá, cuatro diputados –entre ellos Jorge Garcés y Aroldo Ulloa–, y el senador Carlos Abraham Jiménez, con el empresario Yasir Anaya, acompañará siendo fórmula a la Cámara de Representantes.

Y ojo a otro movimiento: Lizeth Reina, esposa del alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero, renunció a su rol de gestora social para lanzarse al Senado con el Centro Democrático. Su eslogan ya rueda y ha causado mucho comentario: “Todo lo bueno con Lizeth Reina”, cuando llega a un lugar dicen, “llego todo lo bueno”.

En las próximas semanas el Centro Democrático dirá qué número tendrá cada candidato, por lo que la tensión sube al interior del partido.

Del otro lado, en el Pacto Histórico también hubo revuelo. Se dijo el fin de semana que Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’, podría estar inhabilitada para integrar la lista del Pacto, recuerden ustedes que la influenciadora ocupó la segunda mayor votación en la consulta para conformar la lista a la Cámara, sin embargo, revisando los tiempos legales, eso no es cierto: las inhabilidades se cuentan desde la firma del contrato, no desde su ejecución. Así que ‘Lalis’ sigue en carrera y, además, ahora conocimos un dato Al Oído que la respalda, llega a liderar su equipo jurídico el reconocido abogado Mauricio Pava.

Antes de cerrar, mucho revuelo y vistas han tenido los videos del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien últimamente habla mucho de ‘Hello Kitty’, ¿no será eso participación en política? Supimos Al Oído que Benedetti sacará pronto un segundo video que causará más ruido.

¿Quién es el candidato ‘bobo’, el ‘malo’, el ‘narco’ y ‘Hello Kitty’, de los que habla el ministro?

Escuche Al Oído En La W:

