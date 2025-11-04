“Colombia busca conquistar turismo e inversión británica”: Laura Sarabia en la WTM Londres 2025

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desde la inauguración del pabellón de Colombia en el World Travel Market (WTM) Londres 2025, organizado por Procolombia, la embajadora del país en Reino Unido, Laura Sarabia, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre sus tareas en este nuevo cargo.

Inicialmente, destacó que las cartas credenciales que acrediten su posición diplomática en el Reino Unido probablemente llegarán en el mes de diciembre.

“La política exterior, más que política de gobiernos, es una política de Estado, las relaciones entre Colombia y El Reino Unido han sido amplias, han seguido ejecutándose durante el paso de los gobiernos, y así seguiremos haciéndolo. En temas ambientales, educativos, de inversión, dejaremos proyectos para que quienes asuman estos cargos sigan ese legado en beneficio de los colombianos”, contó.

Se refirió también al crecimiento turístico del país y la oportunidad que representa para Colombia este pabellón.

“Hay turismo, hay biodiversidad y tenemos más de 40.000 británicos que ya han ido a nuestro país. La meta es que conozcan más de Colombia, como este pabellón de Procolombia, que nos da un paso más, que nos permite mostrar que Colombia es mucho más de lo que se ha planteado y tiene potencial”, dijo.

Asimismo, se abstuvo de opinar sobre las tensiones que se han presentado entre los Gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro, concluyendo que esos temas le competen directamente a la Cancillería.

