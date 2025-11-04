Concejal Sandra Forero cuestiona el actuar de María del Mar Pizarro: ¿debe perder su investidura?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En los micrófonos de La W, la concejal por el Centro Democrático, Sandra Forero, se pronunció sobre las irregularidades que posiblemente existen en el funcionamiento del Before Club, del que es dueño la representante a la Cámara de Representantes, María del Mar Pizarro, y que fue el último lugar donde estuvo Jaime Esteban Moreno antes de su muerte.

La participación de Pizarro en los debates de la aprobación de la “Ley de la Noche” podrían ser causal de pérdida de investidura por conflicto de interés, ya que es dueña del bar.

“La representante ha tenido un par de actuaciones que tienen que ver con el tema de bares y con el tema de la noche (…) Claramente sí está promoviendo un proyecto de ley que tiene que ver con estas actividades. Sí lo está haciendo. Si bien no ha radicado el proyecto de ley, hizo una audiencia pública en su condición de representante para sacar adelante y para recoger insumos a lo que ella ha denominado públicamente Ley de la Noche. Entonces ya, desde la audiencia pública, actuando con su investidura de representante, queda la pregunta de si ella no debería declararse impedida y menos ella directamente promover proyectos de ley que tengan que ver con una actividad de la cual ella hace parte porque es la dueña del establecimiento”, dijo la concejal.

Así mismo, la cabildante expuso que Pizarro se ha opuesto vehemente al decreto expedido por el alcalde, Carlos Fernando Galán, para controlar los horarios de rumba.

“Hace poco salió un decreto, el 293, un decreto distrital, expedido por el alcalde, el alcalde Carlos Fernando Galán, en el que se restringen los horarios para estos establecimientos que tienen este tipo de actividad y ella ha hecho una enorme oposición a este decreto. Entonces, pues sí, ahí hay unas actuaciones que uno dice, hay un conflicto de interés”, agregó.

Finalmente, Forero insistió en que debe haber mayor autoridad y control para los establecimientos nocturnos.

“Se requiere primero mayor pie de fuerza de la Policía. A veces no es suficiente la actuación que se hace en este caso, evidentemente pues yo me involucré porque hemos tenido casos de jóvenes que mueren en conciertos, como lo que pasó en el Baum”, dijo

Y agregó que “hay un deterioro permanente y progresivo del tejido residencial en Bogotá, porque se permiten este tipo de actividades (...) Yo insisto tanto en inspección, vigilancia y control, en que se hagan, pero no solo que se vaya y se haga el operativo, sino que se sancione realmente”.

