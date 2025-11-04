¿Conflicto de interés de María del Mar Pizarro por participar en mesas técnicas de Ley de la Noche?

La representante María del Mar Pizarro, dueña del bar Before Club, conversó con el Reporte Coronell luego del asesinato por golpiza del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes.

La congresista reconoció que es la dueña del 100% del bar, pero resaltó que no hace parte de la administración del establecimiento comercial.

La agresión, aunque no se dio al interior del bar, fue a unas cuadras del lugar, por lo que la representante lamentó los hechos y reveló al Reporte Coronell el video donde se ve la cara del segundo agresor de Esteban Moreno.

Sin embargo, la controversia que se ha generado es que María del Mar Pizarro es dueña, como lo confirmó, del bar Before Club, pero también hizo parte de las mesas técnicas de lo que sería la Ley de la Noche en Bogotá y que beneficiaría al sector de la fiesta nocturna en la capital del país.

Ante esto, la representante denunció que desde que comenzó a hacer críticas en contra de la Alcaldía de Bogotá, “comenzó una persecución política” contra ella y su establecimiento, siendo allanado en al menos ocho ocasiones, según dijo.

“Nos han allanado alrededor de ocho veces y nunca han encontrado algo. No entiendo cómo, luego de que lo allanen a uno, la gente nos acuse de algo. Lo que tengo claro es que en otras discotecas no las allanan, no las persiguen como sí lo hacen con nosotros”, afirmó.

“Nosotros estamos trabajando en mesas técnicas sobre la Ley de la Noche, no es para beneficiar a la rumba, sino a la ciudadanía, de que haya un sistema de cuidado para las actividades de noche. Uno no puede decir que hay una inhabilidad que hay una ley que ni siquiera se ha creado”, agregó.

¿Cuáles son sus intereses en el sector de la fiesta y la Ley de la Noche?

“Este proyecto de ley no está escrito, no se está discutiendo. Se hicieron mesas técnicas para imaginar la ley. Si en algún momento esto pudiera beneficiarnos, nosotros no firmaríamos el proyecto de ley”, afirmó.

Escuche la entrevista completa con María del Mar Pizarro aquí:

