Facilitador de Paz confirmó que se evalúa el traslado de ‘Castor’ y ‘Digno Palomino’ a Barranquilla
Tregua entre 'Pepes' y 'Costeños'
Camilo Pineda, facilitador de paz del Gobierno para instalar mesas de diálogo con ‘Pepes’ y ‘Costeños’, habló con La W acerca del proceso para mantener la tregua en Barranquilla y el Cribe colombiano.
Escuche la entrevista completa aquí:
