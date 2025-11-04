La W RadioLa W Radio

Facilitador de Paz confirmó que se evalúa el traslado de ‘Castor’ y ‘Digno Palomino’ a Barranquilla

Tregua entre 'Pepes' y 'Costeños'

Camilo Pineda, facilitador de paz del Gobierno para instalar mesas de diálogo con ‘Pepes’ y ‘Costeños’, habló con La W acerca del proceso para mantener la tregua en Barranquilla y el Cribe colombiano.

Escuche la entrevista completa aquí:

