‘Gurwi’, la app educativa creada por 2 jóvenes colombianos que brilló en Time Square pero busca apoyo

Camilo Peñalver, un desarrollador independiente de 24 años nacido en Santa Marta, y Jonnier Martínez, de Palmira, tomaron la decisión de, a través de la tecnología, cubrir un poco el vacío del sistema educativo colombiano.

“Gurwi” se llama la aplicación de aprendizaje visual, interactiva y multilingüe (español, inglés y portugués) que construyeron juntos y que busca explicar de manera rápida, fácil y divertida todo el conocimiento que la humanidad ha producido.

Recientemente, la app fue reconocida con un premio de 15,000 dólares en un concurso de innovación hecho en Estados Unidos, lo que les permitió no solo financiar su aplicación educativa, sino también, llevar su proyecto a un anuncio en Times Square.

@gurwi_app Te presento Gurwi, la aplicación de aprendizaje visual, interactivo y multilingüe para aprender acerca de CUALQUIER COSA: matemática, historia, economía, filosofía, psicología, arte, programación, CUALQUIER COSA. Ya disponible en la Play Store y en la App Store. ♬ sonido original - Gurwi

Camilo, en conversación con W Radio, celebró la llegada del dinero, pero también aprovechó para hacer un llamado a las instituciones y entidades colombianas: “no ha habido ese apoyo por el proyecto que se explica también en los meses que trabajamos en él sin recursos”, dijo.

“Está conocida la anécdota del exministro de las TIC Mauricio Lizcano que supo de nosotros, nos felicitó, pero no hizo nada para vehiculizar apoyos. Lo del fondo emprender, participamos y también nos rechazaron”, añadió, dejando claro que siguen motivados porque buscan seguir creciendo.

Charlie Chapman presents Gurwi as the first-place winner of the BuildInPublic award at the RevenueCat #shipaton pic.twitter.com/e7xqMNGu6x — Camilo Peñalver (@camilopenalver) October 15, 2025

Respecto a la distribución de la cifra que recibieron con tan importante reconocimiento en Estados Unidos, Camilo Peñalver explicó que en los meses restantes del 2025 se enfocarán en mejorar sus procesos, documentar su tecnología y hacerla evolucionar.

Escuche la entrevista completa en La W:

