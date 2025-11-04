La última conversación de Jaime Esteban Moreno con su hermano David antes de morir

El crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, sigue causando conmoción en el país luego de conocerse que el joven murió en la madrugada de Halloween por una fuerte golpiza.

En diálogo con La W, David Moreno, hermano de Jaime Esteban, entregó detalles del caso y comentó lo fuerte que ha sido asimilar los hechos.

Según contó, él también iba a ir a esta fiesta de Halloween organizada por una facultad de Los Andes en el bar Before, en Chapinero, Bogotá. Sin embargo, no alcanzó a comprar boletas.

“Cuando quise comprar las boletas ya no había, en al noche de Halloween todo es muy lleno, entonces no pude ir”, dijo.

Siendo así, relató que la despedida con su hermano, fue muy normal, pues no creía que fuera a terminar en un crimen.

“Fue una despedida normal, yo no pensé que fuera a pasar algo, solo le dije ‘cuídate mucho’ y le di un beso en la frente”, reveló.

Asimismo, detalló que su hermano “era un ser maravilloso, a él no le interesaba mucho el ‘qué dirán’, solo le importaba vivir, por eso mucha gente lo quería y lo acompañó en el velorio”, y agregó: “Mi hermano era una persona muy inocente, muy amable, no era extrovertido, pero yo sé que daba amor de otra manera”.

Incluso, comentó que la versión que han dado sobre la razón de la pelea es un poco extraña, pues aunque dicen que fue por tomar un taxi, él asegura que su hermano no armaría problema por eso.

“Yo alcancé a salir a varias fiestas con él y yo lo conocía y es imposible que él armara problema por eso, él no sabía pelear”, agregó.

Sin embargo, confesó que no ha querido ver redes sociales ni noticias. “Sé que es muy duro lo que están mostrando. La investigación está a manos de Fiscalía y el abogado es el que nos da los detalles”.

En cuanto a la fiesta aseguró que es un evento organizado por la facultad de Los Andes, “es como la fiesta insignia de Los Andes, es muy esperada por toda la universidad, siempre decían que era muy buena pero este año dicen que estuvo terrible”.

David reiteró que su hermano era muy tranquilo y solía disfrutar este tipo de salidas, según dijo, Jaime Esteban no necesitaba pasarse de tragos para pasarla bien en una fiesta.

Finalmente, señaló que los amigos de su hermano también eran muy sanos. “Estoy seguro que quienes lo acompañaban no tenían nada de eso (drogas)”.

David Moreno se negó a hablar de el amigo de Jaime Esteban que según se ve en el video, es el que lo golpea y huye.