Las asonadas: el problema al que se enfrenta el Ministerio de Defensa en Colombia
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habla en La W sobre la situación de orden público que se vive en el Cauca tras las recientes asonadas contra el Ejército.
Las asonadas: el problema al que se enfrenta el Ministerio de Defensa
23:24
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Pedro Sánchez, ministro de Defensa | Foto: Prisa Media
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que aún no han logrado contener el terrorismo en regiones como el Cauca, donde este fin de semana se presentó un atentado.
En entrevista con La W, el ministro aseguró que es complejo solucionar los problemas de seguridad cuando no hay oportunidades en ciertas regiones.
“En un consejo de seguridad una niña nos dijo que cuando fuera grande quería sería ser narco y tener plata”, dijo.
- Lea también: Nueva masacre en el Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en el municipio de Corinto
Agregó que ha crecido el uso de asonadas, instrumentalizando a la población para evitar el accionar de las autoridades.
El funcionario habló sobre el secuestro de dos uniformados en el departamento del Meta, agregó que la comunidad formó una asonada para evitar la captura de una mujer por parte del CTI de la Fiscalía.
Por último, Sánchez se refirió a la compra de los aviones Gripen, mencionando que este mes de noviembre se firmará el contrato.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche la entrevista completa en La W:
Las asonadas: el problema al que se enfrenta el Ministerio de Defensa
23:24
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles