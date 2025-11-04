El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Le he hecho saber a Uribe que estoy abierto a la unidad”: precandidato Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su campaña para llegar a la Presidencia en las elecciones del 2026. Además, se refirió a una posible coalición de derecha junto al Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Siempre ha estado mi mano extendida. No he atacado a nadie, no estoy aquí por vanidad. Mi alianza ya se hizo con el pueblo”, indicó.

De esta manera, recordó que siempre ha dicho que en su proyecto político “cabe todo el mundo en este gran acuerdo nacional, menos Petro y sus cómplices: a quienes han sido sus ministros y quienes lo han secundado a la destrucción de Colombia”.

Incluso, señaló que ya le hizo saber al expresidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez que está abierto a una unidad, pero con una condición.

“Sigo abierto a la unidad. Pero, además, le he hecho saber al presidente Uribe que estoy abierto a la unidad. Que se pongan de acuerdo porque yo no puedo detenerme cuando ellos no han definido”, sostuvo.

Mensaje al Centro Democrático para las elecciones

Aseguró que las matemáticas y los números de su campaña “no mienten”, por lo que hizo un llamado al Centro Democrático para que defina a su candidato y así poder hablar.

“Sigo haciendo mi trabajo con toda la humildad del mundo. Cuando ellos organicen el tema y tengan el candidato, estoy a una llamada para buscar una salida que garantice que derrotemos al petrismo en primera vuelta”, expresó.

¿Qué opina Abelardo de la Espriella de los otros precandidatos?

Vicky Dávila: “Mi mano sigue abierta para ella, es una mujer honesta y no tengo resentimiento”

“Mi mano sigue abierta para ella, es una mujer honesta y no tengo resentimiento” Precandidatos del Centro Democrático: Gran Aprecio por Miguel Uribe, por generala Cabal, por Paloma Valencia, por Andrés Guerra y por Paola Holguín.

Gran Aprecio por Miguel Uribe, por generala Cabal, por Paloma Valencia, por Andrés Guerra y por Paola Holguín. Juan Carlos Pinzón: “Un hombre honesto, un colombiano de bien”.

“Un hombre honesto, un colombiano de bien”. Sergio Fajardo: “No tengo problema con él, es un hombre decente”

“No tengo problema con él, es un hombre decente” Juan Manuel Galán: “No tengo problema con él, un tipo correcto”

“No tengo problema con él, un tipo correcto” Claudia López: “Con esa señora ni a la esquina. La incoherencia no tiene cabida”.

“Con esa señora ni a la esquina. La incoherencia no tiene cabida”. Gobernadores: “No tengo problema con ninguno”

“No tengo problema con ninguno” Juan Daniel Oviedo: “Un tipo berraco”

“Un tipo berraco” Enrique Peñalosa: “Me encanta, voté por él”

Escuche la entrevista completa con Abelardo de la Espriella aquí: