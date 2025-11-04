Ricardo González Castro sería el cuarto implicado en la muerte de Esteban Moreno
Ricardo González habría renunciado al puesto de perros calientes por temor a ser identificado.
Ricardo González sería el cuarto implicado en la muerte de Esteban Moreno, estudiante de Los Andes
01:33
Ricardo González. Fotos: W Radio / El Reporte Coronell
W Radio pudo conocer en primicia la identidad del joven identificado por videos y fotografías revelados en exclusiva por el Reporte Coronell y a quien las autoridades aún siguen buscando por la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes.
El cuarto implicado sería Ricardo González. Un hombre oriundo de Cartagena de 22 años y quien trabajaría en San Victorino vendiendo perros calientes.
Según estableció W Radio, González se habría acercado al puesto de comida rápida, donde trabajo en el sector de San Victorino, y le habría contado a su jefe sobre un altercado que tuvo la noche anterior, con otra persona que estaba en una fiesta donde se habrían ido a los golpes.
Con el pasar de las horas y la trascendencia de la muerte de Jaime Esteban, González le habría renunciado a su jefe argumentando que estaba muy asustado por lo que su jefe le habría dado 100.000 pesos por los servicios prestados y advierte que hasta el momento de esta publicación no sabía del paradero de Ricardo.
El jefe de Ricardo confirmó a W Radio que el padre del presunto implicado en la muerte del joven le habría pedido que si tenía algún tipo de comunicación el joven le pidiera que se entregara a las autoridades.
González es oriundo de Cartagena es bachiller y técnico en carpintería y en varias ocasiones también había trabajado como guarda de seguridad.
