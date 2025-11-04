El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Se demostrará si acertamos con el acuerdo: Londoño tras decisión de ONU sobre Misión de Verificación

Rodrigo Londoño, exintegrante y exjefe de las extintas Farc, habla sobre la decisión que las Naciones Unidas de mantener la Misión de Verificación del acuerdo de paz en Colombia, pero ya no monitoreará las decisiones de la Justicia Especial de Paz (JEP).

“Es un sentimiento ambivalente. Se ratifica la misión un año, pero se recorta la verificación en el tema de la JEP. Se va a demostrar ahora si acertamos o no en el acuerdo”, dijo.

Londoño resaltó que el acuerdo de paz que se firmó en La Habana ha sido “saludado” por todo el mundo y preguntan cómo lograron crear la Justicia Especial para la Paz. “Entonces, hay preocupación y le decimos al Estado colombiano ‘miremos a ver qué se hace’”, sostuvo.

¿Por qué envió carta a Petro pidiendo intervenir ante las Naciones Unidas para revertir la decisión?

Manifestó que han visto falta de interés en la actual dirección de la Cancillería en este tema en Naciones Unidas, algo que, según comentó, no pasaba cuando estaba el exministro de Exteriores Luis Gilberto Murillo: “él siempre planteó la bilateralidad del acuerdo”.

“Creo que los colombianos que queremos la paz y los que pueden incidir allá que hagan su lobby (…). Ojalá esta vez nos atienda el presidente Petro para buscar salidas y saber cómo se van a monitorear las sanciones. Consideramos que la reunión debe ser urgente”, afirmó.

