“Su intelecto, imagen e integridad lo hicieron una figura tan convincente”: exasesor de Dick Cheney

Dr. David Wurmser, quien se desempeñó como asesor de Medio Oriente del ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, estuvo en La W habla de la muerte del político y la importancia que tuvo para su país.

Según comentó, Cheney fue “un gran patriota al que le importaba Estados Unidos”. Además, lo calificó como una persona “modesta y callada”.

¿Dick Cheney es el mejor vicepresidente de EE.UU.?

Afirmó que el intelecto, la imagen y la integridad de Cheney lo hizo una figura tan convincente para la política de Estados Unidos y para las personas.

“No presionaba a las personas, confiaban en él. Era callado, no era imponente, pero mostraba un aire de integridad. Eso fue lo que lo hizo tan efectivo, cuando alguien le decía algo, lo recordaba por siempre”, expresó.

Conflicto en Irak

Mencionó que Cheney no estaba de acuerdo en la forma como se ejecutó la guerra, incluso dijo que para el ex vicepresidente eso fue un error.

“No se sentía cómodo en cómo evolucionó el conflicto en Irak. Su compromiso era con las tropas, se tenía que mostrar una victoria”, indicó.

