Video: Este es el otro señalado de agredir a Jaime Esteban Moreno, joven que murió tras golpiza

El otro hombre señalado de agredir a Jaime Esteban Moreno. Foto: exclusiva El Reporte Coronell

El Reporte Coronell revela en exclusiva la imagen del otro hombre señalado de golpear a Jaime Esteban Moreno y que huyó del lugar de los hechos, siendo buscado por las autoridades.

En video quedó registrado el rostro del hombre mientras estaba en un establecimiento comercial donde se desarrolla una fiesta.

Asimismo, se ve el instante en el que él, junto a Juan Carlos Suárez Ortiz (agresor capturado) y a las mujeres arrestadas y posteriormente liberadas, abandonan el lugar.

¿Quién es el segundo agresor de Jaime Esteban Moreno?

Según ha podido conocer El Reporte Coronell, se trata de un joven ciudadano de origen venezolano que vende perros calientes en San Victorino.

Habló María del Mar Pizarro, dueña del bar Before Club

En conversación con El Reporte Coronell, la representante María del Mar Pizarro, quien es dueña del bar en donde se desarrolló la fiesta, se refirió al caso.

“Nos solidarizamos con la familia. Queremos darle nuestro profundo pésame a su familia, amigos y comunicad universitaria”, sostuvo.

¿Por qué no se ha entregado el video a las autoridades?

La representante confirmó que esos hombres estuvieron en el bar, pero no les ha sido posible entregar el material porque las autoridades no han ido por él.

“Nos pusimos a buscar el material. Esperamos desde el jueves que las autoridades vayan a requerir la información, pero no ha sido posible. Nos tocó acercarnos a nosotros a decirles que teníamos el material para que lo usaran en la investigación”, afirmó.

Cabe resaltar que la golpiza que recibió Jaime Esteban Moreno no se dio en el bar, sino a cuatro cuadras del establecimiento.