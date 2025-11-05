Alejandro Gaviria se bajó de Nuevo Liberalismo tras incumplirle acuerdo para encabezar lista a Senad

Durante la tarde de este 4 de noviembre, el exministro de Educación Alejandro Gaviria tomó la decisión de no aspirar al Senado por el Nuevo Liberalismo en las elecciones legislativas de 2026.

Esto, luego de que el precandidato presidencial Juan Manuel Galán y jefe del partido, le ofreciera la cabeza de lista al abogado Mauricio Gaona.

Y es que el partido le habría incumplido un acuerdo de palabra, según el cual Gaviria encabezaría la lista al Senado, en el marco de la coalición que hace el Nuevo Liberalismo con los partidos Dignidad y Compromiso, de Jorge Robledo y Sergio Fajardo; y el Partido MIRA, de la senadora Ana Paola Agudelo.

De hecho, el mismo Galán confirmó que “Dignidad y Compromiso, como el Partido Mira, expresaron reparos sobre el nombre del doctor Alejandro Gaviria. Por eso presentamos la postulación de Mauricio Gaona Bejarano para encabezar la lista”.

Según Gaviria, él no fue consultado ni informado sobre la decisión. Es de recordar que Alejandro Gaviria fue ministro de Educación en el Gobierno de Gustavo Petro, pero tras su salida se convirtió en uno de los principales críticos del jefe de Estado.

En este sentido, Gaviria buscaría aval en otro partido para aspirar al Senado. En el pasado ha sostenido conversaciones con Cambio Radical.