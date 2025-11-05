Análisis: ¿Cuál sería el resultado de unas segundas elecciones en EEUU tras victoria de demócratas?

James Carville, considerado el consultor político más reconocido de Estados Unidos y figura destacada en el partido demócrata, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la victoria de los demócratas en Estados Unidos en la jornada electoral, considerada un primer termómetro del poder político de Donald Trump.

El partido demócrata se impuso en cuatro contiendas: la Alcaldía de Nueva York, las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, y la Proposición 50 de California sobre redistribución electoral.

Respecto a esto, Carville aseguró que en unas próximas elecciones se podría ver un alcance limitado para el alcalde de Nueva York.

“Ese impacto que él tiene es el mismo que tiene Virginia y Nueva Jersey, esto solo se trató de una cosa, y es Donald Trump”, dijo.

Asimismo, dijo que el único candidato que abordó las necesidades de la ciudadanía fue el de Nueva York. “Es el único que habla del precio de la salud, del precio de la vivienda y el tema del acceso de las cosas, por eso obtuvo el éxito en las elecciones”.

Carville, quien trabajó con el presidente Santos, y dice amar Colombia tras sus visitas a Cartagena y Bogotá, también se refirió a lo que pasa en Estados Unidos contra Maduro y Venezuela.

Según dijo, considera que el interés que tiene Trump sobre Venezuela es el petróleo. “No me sorprende que siga con la excusa de las drogas y el ataque al narcotráfico”, concluyó.