Así es el café Casa Landino, galardonado como uno de los mejores de Colombia
Paula Gómez, del café colombiano Casa Landino, conversó con La W sobre su producto, que ha logrado posicionarse en escenarios globales como uno de los mejores del mundo.
07:36
Fotos: Cortesía Casa Landino
La W conversó con Paula Gómez, de Café Landino, quien lleva 25 años promoviendo uno de los cafés más premiados de Colombia, refiriéndose también a su nueva línea de café verde.
“El café verde está sin tostar y el que tomas todos los días es tostado. Es el mismo café, pero la diferencia está en cómo lo recojas, hagas su proceso y lo tuestes (…) El cliente final tiene su propia receta y es lo que que nosotros hemos hecho durante 25 años, y ahora llegamos al mercado con el café tostado”, aseguró.
Según contó, la clave de la calidad de su café es el cuidado del producto durante todo el proceso.
“Más allá de dónde se siembra es quiénes lo siembran. Para nosotros es muy importante la relación con el caficultor y la que hemos desarrollado todo este tiempo. Tenemos cafés en el Cauca, en Nariño, en Huila, y tenemos varios favoritos (…) A raíz de todo este proceso llega el momento de tostarlo y poder entregarles a los colombianos ese café que muchos dicen que solo se exporta, el café bueno ya está en el país y se llama Casa Landino”, contó.
Finalmente, reveló que se abrirá un centro de experiencia en Armenia, Quindío, donde la ciudadanía podrá acudir a conocer este café y su preparación.
Escuche la entrevista completa en La W:
