Colombia, protagonista de la Exposición Internacional de Importaciones de China: ¿habrá acuerdos?

El presidente de Agencia de Desarrollo Rural, Cesar Pachón, habló en La W sobre la Exposición Internacional de Importaciones de China 2025, de la que Colombia es protagonista.

“Dentro del marco de la Ruta de la Seda hay temas muy claros, el Gobierno chino y sus empresas nos abre las puertas para buscar hacer acuerdos para poder entrar a estos mercados y adicionalmente, nos da el apoyo y respaldo para entrar a su país”, dijo.

En cuanto a las relaciones con China, teniendo en cuenta la crisis que hay entre Colombia y Estados Unidos, mencionó que esto ha sido muy importante.

“Queremos , sobre el marco de la paz, trabajar con todos, pero nuestro país es soberano, independiente, si queremos trabajar con otros países lo hacemos de manera libre, por eso es importante que podamos acceder a todo el mercado chino”, detalló.

Asimismo, aseguró que “mantenemos la disposición hacia Estados Unidos de seguir ofertando nuestros productos y crecer en el marco del respeto y soberanía como país”.

¿Habrá acuerdos entre China y Colombia?

Cesar Pachón, fue enfático en señalar que: “Antes de que se acabe el Gobierno lo vamos a ver caminando, ya venimos haciendo reuniones previas. En el marco de esta feria vamos a firmar varios acuerdos”, contó Pachón.