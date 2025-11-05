El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Crisis en coalición de centro? Galán reconoció que no avisó a Gaviria de cambios en cabeza de lista

El precandidato presidencial Juan Manuel Galán pasó por los micrófonos de La W y explicó porqué propuso al abogado Mauricio Gaona encabezar la lista al Senado por la coalición del Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido MIRA, sin que hubiesen sido consultados sus colegas de alianza y hubiese tenido en cuenta los compromisos previos con el exministro Alejandro Gaviria.

Y es que la decisión se habría conocido primero en medios de comunicación, lo que molestó a Gaviria, quien había sido considerado para encabezar la lista. Incluso, según él, ya se había hecho un acuerdo de palabra.

“Hace aproximadamente un mes tuvimos una reunión sobre la cabeza de lista y propuse el nombre de Alejandro Gaviria”, contó Galán. “En esa reunión, los directivos del Partido MIRA y de Dignidad y Compromiso expresaron reparos para que él fuera el vocero de la lista. Dijeron que podía estar, pero no como cabeza”, dijo.

Según Galán, ante esos reparos se abrió la discusión sobre otros nombres. “Emprendimos una reflexión sobre qué otros nombres podrían ser apropiados para encabezar la lista, porque se trataba de obtener un consenso dentro de la coalición, no de imponer un nombre”, afirmó.

Galán reconoció, en todo caso, que Gaviria no fue informado previamente: “Yo ayer lo llamé al doctor Alejandro Gaviria y le expresé que tenía razón en estar molesto por eso (…) No era mi intención causarle ninguna molestia. Lo aprecio, lo admiro”.

Ahora, es importante mencionar que Gaona ya rechazó el ofrecimiento: “Mi contribución y mi empresa no son políticas (…) no soy un político y la labor que gentilmente me encomiendas requiere tal disposición”, dijo en una carta publicada este 5 de noviembre.

Por su parte, la senadora Ana Paola Agudelo, vicepresidenta del Partido MIRA, confirmó que incluso la propuesta a Gaona no estaba en el radar de los miembros de la coalición.

“Como es una coalición donde estamos tres partidos, cada uno seguramente propondrá su cabeza de lista y luego llegaremos a un consenso”, dijo. “Estamos abiertos a hacer todo el análisis de manera constructiva para definir quién representará a la coalición”.

Y sobre el ambiente interno, dijo: “Estamos trabajando de manera unida. Como somos tres partidos, cada quien hace su postulación, pero sin duda alguna nos vamos a poner de acuerdo”.

Escuche la entrevista completa en La W:

