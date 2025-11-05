El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Difícil hablar con fantasmas y organizaciones de dudosa existencia: Otty Patiño sobre Tren de Aragua

En diálogo con La W, el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, se refirió a la solicitud que hizo Larry Amaury Álvarez, alias ‘Larry Changa’, quien, al parecer, en nombre del Tren de Aragua, pidió al Gobierno ser incluido dentro de la política de paz total.

El funcionario explicó que antes de emitir una posición definitiva sobre el tema, buscó el concepto del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, acerca de la dimensión real de esa estructura criminal en el país vecino.

“Consulté con nuestro embajador en Venezuela y él me dice que eso existió, el Tren de Aragua, pero que eso es cuestión del pasado, que ya en este momento no existe”, señaló Patiño.

El comisionado agregó que, con base en esa información, resulta complejo establecer un canal de interlocución con un grupo del que no hay certeza ni sobre su presencia ni sobre su mando.

“La verdad no encuentro cómo se pueda dialogar con una organización cuya existencia es un poquito fantasmal. Es muy fregado hablar con fantasmas y con organizaciones de dudosa existencia”, aseguró.

Recientemente el Tren de Aragua está en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y ha sido calificado como una organización terrorista transnacional con presencia en Venezuela, Chile y Colombia. Sin embargo, insistió en que la jurisdicción de ese grupo no es colombiana y, por tanto, no está claro si el Gobierno debe asumir una interlocución directa o remitir el asunto a las autoridades venezolanas.

“Seguiremos investigando a ver si hay con quién hablar y si es competencia nuestra, como Gobierno de Colombia, tener una relación con una agrupación que parece tener su sede fundamental en otro país”, dijo.

Tras las consultas realizadas, el alto comisionado confirmó que toda la documentación del caso fue remitida al presidente Gustavo Petro, quien será el encargado de tomar la decisión final sobre si el Gobierno debe o no abrir un canal de diálogo con quienes aseguran representar al Tren de Aragua.

Segunda Marquetalia

El alto comisionado también hizo referencia a la situación de la Segunda Marquetalia, grupo comandado por alias Iván Márquez. Patiño afirmó que, al igual que ocurre con el Tren de Aragua, actualmente no hay certeza sobre la existencia ni la capacidad de mando del jefe guerrillero.

“Nos pasa un poquito lo mismo con la Segunda Marquetalia. En este momento no es claro si existe y si el señor Iván Márquez está en uso de sus facultades mentales para poder dirigir una organización”, señaló.

Según Patiño, el Gobierno no mantiene una relación directa con ese grupo, más allá de algunos contactos con la Coordinadora Nacional Guerrillera, que es un desprendimiento de esa estructura y opera en zonas del sur del país.

“Con la Segunda Marquetalia no tenemos quien haya asumido la dirección. La relación que se estableció fue en Venezuela, pero no sabemos si hoy tienen presencia activa en Colombia, aparte de los reductos en Nariño y Putumayo, con los cuales sí hay una mesa de negociación, aunque bajo otro nombre”, explicó.

El comisionado subrayó que el Gobierno sigue comprometido con los procesos de paz, pero advirtió que es necesario “verificar la realidad” de las organizaciones que dicen querer acogerse al proyecto de paz total antes de abrir cualquier canal de negociación.

