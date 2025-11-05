Gobernadora del Meta hizo un llamado a la Fiscalía por asonadas y secuestros

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gobernadora del Meta hizo un llamado a la Fiscalía por asonadas

La gobernadora de Meta, Rafaela Cortes, habló en W Radio sobre el doble secuestro de dos soldados en el departamento.

La alta dignataria dijo que “vienen sucediendo varias asonadas” con el fin de evitar procedimientos y órdenes judiciales.

Informó que son grupos criminales, como las disidencias de las Farc, los que instrumentalizan a la comunidad para que se evite el accionar de las autoridades en la zona.

“Quitarles el uniforme a los soldados es una forma de humillar a nuestros soldados, por eso el llamado es a la Fiscalía para que avancen en las investigaciones”, dijo.

Agregó que gracias a la Defensoría del Pueblo se pudo recuperar con vida a los dos uniformados.