Gobernadora del Meta hizo un llamado a la Fiscalía por asonadas y secuestros

Gobernadora del Meta hizo un llamado a la Fiscalía por asonadas
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. EFE/ Carlos Ortega
La gobernadora de Meta, Rafaela Cortes, habló en W Radio sobre el doble secuestro de dos soldados en el departamento.
La alta dignataria dijo que “vienen sucediendo varias asonadas” con el fin de evitar procedimientos y órdenes judiciales.
Informó que son grupos criminales, como las disidencias de las Farc, los que instrumentalizan a la comunidad para que se evite el accionar de las autoridades en la zona.
“Quitarles el uniforme a los soldados es una forma de humillar a nuestros soldados, por eso el llamado es a la Fiscalía para que avancen en las investigaciones”, dijo.
Agregó que gracias a la Defensoría del Pueblo se pudo recuperar con vida a los dos uniformados.