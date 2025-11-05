Hamás sabe dónde están, pero nunca va a cumplir el acuerdo: Familiar de uno de los rehenes asesinados

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hamás sabe dónde están, pero nunca va a cumplir el acuerdo: Familiar de uno de los asesinados en Gaza

Micael Radaeff, prima de Lior Rudaeff, uno de los argentinos asesinados y secuestrados en Gaza en la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, pasó por los micrófonos de La W.

Con más de dos años de laos hechos, el cuerpo de Lior sigue sin aparecer. “La Cruz Rojas está asociada a Hamás y nunca se comunicaron con un familiar de las víctimas”, afirmó.

Contó que aunque cada vez que les confirman el hallazgo de un nuevo cuerpo, vuelven a sentir frustración y angustia cuando les dicen que no es el de Lior.

Asimismo, aseguró que para ella no existe ningún impedimento de que les entreguen los cuerpos, porque según señala, “ellos saben dónde están los cuerpos”.

“Hamás sabe dónde están los cuerpos de los 8 secuestrados que le quedan, lo que pasa es que nunca va a cumplir con un acuerdo”, dijo.

Por otro lado, confirmó que no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno de Israel, es el Ejército quien le comunica lo que va pasando.

Finalmente, advirtió que el hecho de que Hamás no entregue los cuerpos de los rehenes es significado del incumplimiento al acuerdo que se firmó, por lo que aclara que son los firmantes los que deben hacer que este se cumpla.

“Si no cumplen, hay gente atrás que los va a hacer cumplir”, dijo.