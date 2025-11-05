El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa el lunes 15 de septiembre en Caracas (Venezuela). FOTO: EFE/Miguel Gutiérrez

¿Los que pueden ayudar a derrocar el régimen venezolano son los que más pierden con la caída de Maduro?

Javier Corrales, politólogo y profesor en Amherst College reconocido por su especialización en América Latina, habló en La W sobre un artículo de opinión en el New York Times que publicó bajo el nombre de ‘Cómo Maduro Blindó el Futuro de su Dictadura’.

En este artículo, Corrales afirma que la gente que puede ayudar a derrocar el régimen de Maduro es la que más pierde en caso de que el presidente venezolano caiga.

“El régimen de Maduro tiene una peculiaridad, y es que por un lado reprime a la sociedad, pero a sus íntimos allegados les otorga enorme beneficios”, dijo.

De este modo, afirmó que hay una especie de dicotomía. “Esa gente representa una especie de confederación, de mini dictadores, que se benefician enormemente y tienen grandes recursos a su disposición”, dijo.

Y agregó: “Son los únicos que tienen la capacidad de deshacerse de Maduro, pero si lo eliminan ponen en riesgo el sistema que tanto los beneficia”.

¿Estados Unidos tiene el poder de sacar a Maduro sin invadir Venezuela?

De acuerdo con Javier Corrales, Estados Unidos puede estar pensando que puede hacer incursiones breves y hacer mini ataques, pero el escenario que se plantea es que exista un grupo de chavistas hartos de Maduro dispuestos a negociar con Trump.

“Están buscando el Judas que traicione a Maduro”, dijo, detallando que esto se intentó en el primer Gobierno de Trump pero no se logró.

Finalmente, afirmó que antes de que venga lo peor: una invasión, habrá personas llegadas a maduro que lo van a traicionar, pueden derrocarlo y negociar con Trump".