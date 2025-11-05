La W RadioLa W Radio

Programas

No estoy por protagonismo: Uribe Londoño habla de su precandidatura y unidad del Centro Democrático

No estoy por protagonismo: Uribe Londoño habla de su precandidatura y unidad del Centro Democrático

No estoy por protagonismo: Uribe Londoño habla de su precandidatura y unidad del Centro Democrático

18:01

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Miguel Uribe Londoño. Foto: Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño, precandidato del Centro Democrático, habló en La W sobre sus propuestas y campaña.

También menciona sus reparos a la encuesta internacional Atlas Intel.

Noticia en desarrollo.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad