Otty Patiño negó que el narcotráfico haya financiado al M-19 para tomarse el Palacio de Justicia

Durante el inicio de los actos conmemorativos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, los presidentes de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, Octavio Augusto Tejeiro y Jorge Ibáñez, hicieron un llamado al gobierno para que se incluya dentro de este momento de “reflexión” lejos de los discursos de “odio” o que reabran heridas.

Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz, quien hizo parte del Comando Superior del M-19 al momento de los hechos, pasó por los micrófonos de La W para exponer sus perspectivas sobre el tema.

“La orden la dio el comandante general, que era Álvaro Fallar, y desde luego, después de la tragedia, nos hicimos corresponsables (…) Sobre los hechos que ocurrieron allá, al interior del Palacio de Justicia, se ha escrito mucho, hay varios libros muy aproximados a la verdad, que muestran tanto lo que pasó allí como la participación de los militares en la retoma”, dijo.

Asimismo, destacó que se han hecho trabajos para comparecer ante las altas cortes en el marco de la Comisión de la Verdad.

“El M-19 ya no existe, se disolvió a partir del momento en que nos integramos a la vida civil. Yo pongo como un ejemplo valioso el debate que hizo el presidente Petro siendo congresista frente a los hechos del Palacio. Allí expone su versión, su óptica sobre los acontecimientos, pese a las infames mentiras que se han vuelto carrera sobre este hecho”, agregó.

¿Quién perdió en la toma al Palacio de Justicia?

El comisionado Patiño recordó en La W una autocrítica planteada por Carlos Pizarro, “él día que en este hecho habíamos perdido todos. Todo el país perdió”.

“Hay razón en tener odio, bronca, por lo que significó el M-19, uno respeta el dolor de las víctimas, sobre todo de los familiares, de los hijos de quienes perdieron la vida allí. Con todos ellos ha habido unos procesos de reconciliación y de paz que nos permiten mirarnos, mirarlos a los ojos sin tener un problema”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Otty Patiño negó que el narcotráfico haya financiado al M-19 para tomarse el Palacio de Justicia 09:49 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo