El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Plinio Córdoba Valencia es el chocoano que tocaba en grilles y en orquestas de música tropical colombiana, a quien los conocedores definen como uno de los pioneros de la batería jazz en Colombia.

Cumplió 89 años este 16 de octubre y residió hasta ahora en la misma casa en la que ha estado desde hace cincuenta años, en la avenida Caracas con calle 60 de Bogotá, recibiendo visitas de Pedro Ojeda, ese colega que lo vio ejecutando ese sólo memorable en 1999.

Sin embargo, su salud se ha visto deteriorada, motivo por el que La W conversó con Armando, uno de sus más cercanos amigos.

“Fui a visitarlo, hasta llevé la guitarra para darle una serenata, porque las enfermeras me dijeron que había estado muy mal, que pensaban que él se iba en esos días, pero llegué yo y me dijeron, - llegó usted con esa guitarra, le cantó boleros y mírelo animado, haciendo señas como si estuviera tocando batería-. La música es la que lo alienta, la que lo ha tenido vivo”, relató.

Según contó Armando en La W, Plinio Córdoba tendría un problema pulmonar, pues debe estar conectado permanentemente a una máquina de oxígeno. Además, su familia no ha estado presente en estos momentos de su vida.

“Años atrás hubo problemas, y no ha pasado nada con los hijos (…) Él necesita de su hija mayor para que vaya a recoger lo que tiene en la vivienda, la batería ya la logró vender, pero él tiene mucho equipo ahí”, agregó.

Finalmente, pidió ayuda en La W para saldar algunas necesidades con las que actualmente cuenta Plinio, pidiendo también que pueda ser trasladado a una residencia de personas mayores, para que deje de estar solo.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Plinio Córdoba, la leyenda del jazz colombiano que busca apoyo: “la música lo mantiene vivo” 13:24 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo