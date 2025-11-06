El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Asesinaron a golpes a comerciante en Yopal: su hija habló en La W

Hay conmoción en Yopal, Casanare, por la muerte de Harold Sierra Peñate, un comerciante local que fue víctima de una violenta agresión a manos de varios jóvenes en un parque público.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del primero de noviembre, cuando la víctima había salido de un establecimiento nocturno acompañado de su pareja.

Su hija, Juliana Sierra, habló con La W y contó que su papá salió esa noche del establecimiento nocturno ubicado en un centro comercial y ahí se encontró con un grupo de jóvenes que le ofrecieron sustancias alucinógenas.

Según el relato de su hija, Harold se negó y “ahí empezaron las agresiones verbales”.

De acuerdo con el relato de Juliana, la pareja del comerciante alcanzó a avisarle al vigilante del centro comercial, pero esto no impidió que los jóvenes lo agredieran físicamente.

“Lo agredieron físicamente, lo empujaron entre dos, luego tres, luego cuatro. Mi papá se cae y ahí le caen aproximadamente siete personas, le pegan patas y puños, le dan golpes en la cabeza”, relató.

Juliana aseguró que nadie ayudó a su padre.

“(…). Eso estaba lleno de espectadores que solo se dedicaron a sacar sus celulares”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: