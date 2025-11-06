La W RadioLa W Radio

Internacional

Así fue la preparación logística y estructural de Belém, Brasil, para acoger la COP30

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, se está quedando en un barco, una de las alternativas que ofrece Belém en materia hotelera.

Así fue la preparación logística y estructural de Belém para acoger la COP30

Así fue la preparación logística y estructural de Belém para acoger la COP30

01:11

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Belém. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

La W dialogó con Celso Sabino, ministro de Turismo de Brasil, acerca de la preparación de tuvo Belém, una ciudad de 1.5 millones de habitantes, para acoger uno de los eventos internacionales más importantes del mundo, la COP30.

Sabino expresó que el Gobierno de Brasil hace muchas inversiones en Belém para mejorar su infraestructura.

Al ser una ciudad cercana a la Amazonía, muchos líderes del mundo optaron por quedarse en dos barcos, como lo hizo el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva. Es por esto que el ministro aseguró que esos dos buques hacen presencia para reforzar la capacidad hotelera de Belém.

Reviva la entrevista completa con el ministro de Turismo de Brasil:

Así fue la preparación logística y estructural de Belém para acoger la COP30

01:11

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad