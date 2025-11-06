Así fue la preparación logística y estructural de Belém, Brasil, para acoger la COP30

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así fue la preparación logística y estructural de Belém para acoger la COP30

La W dialogó con Celso Sabino, ministro de Turismo de Brasil, acerca de la preparación de tuvo Belém, una ciudad de 1.5 millones de habitantes, para acoger uno de los eventos internacionales más importantes del mundo, la COP30.

Sabino expresó que el Gobierno de Brasil hace muchas inversiones en Belém para mejorar su infraestructura.

Al ser una ciudad cercana a la Amazonía, muchos líderes del mundo optaron por quedarse en dos barcos, como lo hizo el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva. Es por esto que el ministro aseguró que esos dos buques hacen presencia para reforzar la capacidad hotelera de Belém.

