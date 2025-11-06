“Belém es el corazón del Amazonas”: Valter Correia, secretario extraordinario para la COP30
Valter Correia mencionó que Belém se eligió para acoger la COP30 por su importancia simbólica para el medioambiente, al ser el “corazón del Amazonas”.
“Belém es el corazón del Amazonas”: Valter Correia, secretario extraordinario para la COP30
03:52
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
COP30 de Belém. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)
Valter Correia, secretario extraordinario para la COP30, conversó con La W a propósito de este evento que se realiza 10 años después de la firma del Acuerdo de París, que estipuló acciones de gran parte del mundo para la lucha contra el cambio climático.
- Lea aquí: “Que promesas se conviertan en mecanismos de acción”: Alexis Leroy, CEO de ALLCOT Group, sobre COP30
¿Por qué Belém para la COP30?
“El presidente Lula pensó que era muy importante que los países, los jefes de estado, los delegados vean el clima del mundo donde más se puede simbolizar la discusión del clima que hay, el corazón del Amazonas”, dijo.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Incluso, explicó que el gobierno de Brasil lleva preparando años a Belém para recibir a los líderes del mundo.
Reviva la entrevista completa aquí:
“Belém es el corazón del Amazonas”: Valter Correia, secretario extraordinario para la COP30
03:52
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles