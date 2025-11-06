Coalición antipetrista para el 2026: congresistas de partidos tradicionales destaparon sus cartas

Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el 24 de octubre del 2025.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los senadores de los partidos tradicionales Antonio Correa, del Partido de la U; Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, y Germán Blanco, del Partido Conservador, pasaron por los micrófonos de La W y hablaron sobre la conformación de una gran coalición antipetrista, para las presidenciales del 2026.

Esto, después de que ayer, miércoles, 5 de noviembre, se llevara a cabo una reunión entre los jefes de los partidos Centro Democrático, Liberal, Cambio Radical, y el Conservador, para precisar detalles de esa alianza. El gran ausente fue el Partido de la U.

Lea también: Partidos en oposición y tradicionales acordaron vetar a expetristas de coalición para 2026

Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal: “Pese a cualquier diferencia entre Gaviria y Uribe, están dialogado por el futuro del país”

El senador Mauricio Gómez Amín hizo un llamado a la unión: “El mensaje tras la reunión de ayer es contundente: este no es un momento normal, es un momento único y difícil. Lo que está en juego son las instituciones, la independencia de poderes, la democracia y la libertad de prensa”, afirmó.

Y explicó: “Es un momento tan complejo, que lo que nos queda es sentarnos a hablar por el país, con una hoja de ruta clara”. Pero dijo que “esto no se trata de Petro, se trata de las cifras del gobierno, que no son buenas en vivienda, salud, educación ni seguridad. El país tiene que cambiar y eso hay que hacerlo ya”.

Ahora, frente a las críticas de que el expresidente Gaviria esté trabajando con el expresidente Alvaro Uribe, cuando fueron antiguos adversarios políticos, dijo: “Por encima de cualquier diferencia que Gaviria haya tenido con Álvaro Uribe, se están sentando a dialogar, no para ser amigos, sino por un motivo fundamental: el futuro del país”.

Germán Blanco, del Partido Conservador: “Hoy no hay un partido de derecha que sin unirse gane la Presidencia”

Por su parte, el senador Germán Blanco, del Partido Conservador, dijo que “todo está en riesgo: la economía, los inversionistas, los empresarios, los trabajadores y las relaciones internacionales. No aguantaríamos cuatro años más”.

Por eso, destacó que la directora de su partido, Nadia Blel, haya sentado a los jefes de la mayoría de los partidos: “Celebro que haya convocado y que asistieran partidos de centro y derecha para iniciar este proceso tan importante”.

Finalmente, señaló que los conservadores esperan a tener candidato único en la alianza: “Queremos tener un candidato dentro de una gran coalición de centro y derecha que recupere el país. Tenemos grandes nombres: Efraín Cepeda, Felipe Córdoba, Mauricio Cárdenas, Juana Carolina Londoño. Todos tienen el derecho de poner su nombre con valentía”.

Antonio Correa, de La U: “Vemos con muy buenos ojos a Roy Barreras”

El Partido de La U fue el gran ausente de esa reunión. Al respecto, el senador Antonio Correa aseguró que el plan inicial del partido es no participar en esa coalición y aseguró que no asistieron una reunión a la que asistieron los jefes políticos de los demás partidos.

Aseguró: “seguimos en el camino de que el Partido de la U sea protagonista en esta próxima contienda electoral”. Pero, reveló que dentro de la colectividad “miramos con muy buenos ojos el consenso que genera el nombre de Roy Barreras”.

Y agregó que el partido espera definir su posición en las próximas reuniones de bancada.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Coalición antipetrista para el 2026: congresistas de partidos tradicionales destaparon sus cartas 18:05 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: